РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 фев. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 218 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в округе выявили 35 874 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

8 721 случай заболевания коронавирусом выявлен в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 791 298 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 435 человек. Выздоровели и выписались 637 594 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.