РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 фев. В парке усадьбы Фряново в Щелкове с 21 января проходит конкурс на лучшего снеговика «Снеговик из детской сказки», конкурс продлили до 28 февраля, сообщается в группе историко-краеведческого музея «Усадьба Фряново» в соцсети «ВКонтакте».

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на стойке администрации музея «Усадьба Фряново», получить номерок, слепить снежную фигуру и разместить полученный номер рядом со своим снеговиком. Самые оригинальные и креативные снеговики будут отмечены памятными призами и дипломами. Итоги конкурса будут подведены после 28 февраля в социальных сетях музея.

Подробное положение о конкурсе можно прочитать в группе музея.