РИАМО - 3 фев. Настоящая весенняя погода ожидается в Московском регионе в конце первой декады - середине апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



Большой снежный покров задерживает приход весны, добавил эксперт.



«Ждать ранней весны не стоит. Солнечная энергия будет использоваться на таяние снега. Поэтому ожидается чуть позже, чем обычно. Средняя дата схода снежного покрова в Подмосковье в конце первой декады апреля, в лесах даже позже», - сказал Вильфанд.



Он отметил, что весенняя погода, когда можно будет снять теплые вещи, придет не раньше второй половины апреля.