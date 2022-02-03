РИАМО - 3 фев. В феврале в Московском регионе ожидаются заметные колебания температуры - от весенней до морозной. Так, на будущей неделе прогнозируется оттепель, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.



«Вчера температура соответствовала 8 марта. Но к концу недели температура понизится на 8 градусов. Будет до минус 17 градусов - вполне нормальные морозы, нормальная зима. Минус 7-9 градусов (днем - ред.). Только в воскресенье пройдет снежок», - сказал Вильфанд.



Он отметил, что с 7 февраля в регионе опять будет весна и оттепельная погода.



«По отдельным расчетам, до среды-четверга будет теплая погода, затем снова похолодание. В феврале будут заметные колебания», - уточнил Вильфанд.



При этом спрогнозировать погоду на 23 февраля еще нельзя, заключил синоптик.