РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 фев. В Домодедове за сутки выявили 98 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 20 865 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 8721 случай заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 791 298 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 435 человек. Выздоровели и выписались 637 594 человека.

В Подмосковье работает горячая линия 122 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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