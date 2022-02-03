РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. Жители подмосковного Подольска для решения ряда социальных вопросов могут написать в 8 различных Telegram‑чатов, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Для оперативного решения проблемных вопросов, касающихся разных сфер жизни, для жителей городского округа Подольск работают следующие Telegram-чаты: дорожное хозяйство и транспорт (https://t.me/+sPcQu6iVjYJlZTJi); ЖКХ (https://t.me/c/1309747646/17418); здравоохранение (https://t.me/joinchat/C7LuzBxDcCQnYLN6A-qAYg); вакцинация (https://t.me/joinchat/Im0tac6WAwFDUMZ7); соцгазификация (https://t.me/+SxvElRro4S84ZGEy); социальная поддержка населения (https://t.me/+sPcQu6iVjYJlZTJi); качество водоснабжения (https://t.me/joinchat/zMpqRJ67fGw2NTVi); парк культуры и отдыха им. Талалихина (https://t.me/podolskpark).

Также вся актуальная информация появляется в Telegram-канале «Официальный Подольск».