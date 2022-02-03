РИАМО - 3 фев. В Подмосковье и столице из-за гололедицы продлили «желтый» уровень погодной опасности до 12 часов 5 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, когда погода может представлять опасность для здоровья.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Брянской и Орловской областей.

В четверг в регионе облачно с прояснениями, гололедица, местами пройдет небольшой снег. Скорость юго-восточного ветра не превысит 7 м/c. Температура ожидается в районе минус 6 – минус 4 градусов.

Аналогичная погода сохранится и 4 февраля. Ночью прогнозируется минус 12 – минус 10 градусов, днем – от минус 6 до минус 4.

В ночь на 5 февраля температура может опуститься до минус 14 градусов, днем будет минус 7 – минус 5. Погода ожидается облачная с прояснениями, преимущественно без осадков. Также сохранится гололедица.

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