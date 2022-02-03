РИАМО - 3 фев. В столице среднегодовая температура увеличилась на 1,3 градуса за два периода метеонаблюдений: с 1961 по 1990 годы и с 1991 года по сегодняшний день, сказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.



«Среднегодовая температура в период 1961-1990 годов в Москве составляла 5 градусов ровно. Это вся температура за все дни, за все время. Это характеристика того, что мы живем в северном регионе. Норма изменилась на 1,3 градуса. Теперь (с 1991 и на текущий момент - ред.) среднегодовая температура составляет 6,3 градуса», — заявил Вильфанд.

Он отметил, что в 2021 году средняя температура в столице составила 6,5 градуса. Осадки изменились, но не очень чувствительно — с 685 мм до 713 мм. Рост уровня осадков составил в среднем 4%.

«Мы уже в течение своей жизни можем увидеть результаты глобального потепления. <...> Меняются понятия тепло и холодно», — добавил метеоролог.



По его словам, за предыдущий период метеонаблюдений средняя температура составляла минус 9,3 градуса, а за следущий период — с 1991 по 2021 годы — составила минус 6 градусов. Это значит, что более чем на 3 градуса температура повысилась.



«Думаю, что в Москве (в будущем - ред.) зима будет более мягкая, но она будет», — заключил Вильфанд.

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