РИАМО - 3 фев. Российские педиатры рассказали, что омикрон способен привести к развитию у детей крупа — воспаления дыхательных путей, осложненного их сужением, сообщает Газета.ru.

По словам педиатра и иммунолога Андрея Продеуса, бояться этого не стоит, ведь круп в принципе характерен для инфекций, поражающих верхние дыхательные пути.

«Синдром крупа — это когда у человека на фоне респираторно-вирусной инфекции возникает воспаление слизистых, отек слизистой гортани, то есть, сужаются дыхательные пути», — сказал Продеус.

Он отметил, что в 99% случаев болезнь появляется на фоне респираторной инфекции, коей и является омикрон.

«Соответственно, при нем, если взять условно здорового человека, конечно будет развиваться круп, ничего удивительного в этом нет, ничего страшного и кошмарного», — сказал Продеус.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о том, что порядка 80% Covid-пациентов в Москве и Санкт-Петербурге заражены именно омикрон-штаммом.