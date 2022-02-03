РИАМО - 3 фев. В Московской области сосредоточено множество старинных усадеб – бывших родовых гнезд известных писателей, ученых и политических деятелей. Заснеженный вид усадеб зимой позволяет увидеть достопримечательности региона с новой стороны, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Зима — самое время для незабываемой прогулки по живописным усадьбам Подмосковья. Заснеженный вид добавляет старинным ландшафтам очарования и дает возможность взглянуть на достопримечательности региона с новой стороны. Посетители смогут не только перенестись в другую эпоху, созерцая архитектурные ансамбли и завораживающие статуи, но и насладиться красотой природы» - говорится в посте в Instagram-аккаунте пресс-службы.

Отмечается, что большая часть усадеб сохранила исторический облик, что дает посетителям возможности познакомиться с русской культурой прошлых веков и воочию увидеть, как жило дворянство во времена Российской империи.

Подмосковные усадьбы являются памятниками истории и архитектуры государственного и регионального значения. На территориях некоторых из них проводятся музейные выставки, экскурсии и тематические мероприятия.

Для прогулок в зимний период власти Подмосковья рекомендуют такие усадьбы, как:

- Музей-усадьба «Архангельское». Адрес: городской округ Красногорск, пос. Архангельское.



- Усадьба Марфино. Адрес: городской округ Мытищи, с. Марфино.



- Усадьба Дубровицы. Адрес: городской округ Подольск, пос. Дубровицы.



- Усадьба Середниково. Адрес: городской округ Солнечногорск, пос. санатория Мцыри, вл. 1.



- Музей-заповедник «Мураново». Адрес: городской округ Пушкинский, г.п. Ашукино, д. Мураново.



- Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово». Адрес: городской округ Чехов, с. Мелихово.



- Усадьба Кривякино. Адрес: г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 5.



- Музей-заповедник «Абрамцево». Адрес: Сергиево-Посадский округ, г.п. Хотьково, c. Абрамцево, ул. Музейная, д. 1.



- Усадьба Вяземы (Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина). Адрес: Одинцовский округ, р.п. Большие Вяземы.



- Усадьба «Горки Ленинские». Адрес: Ленинский округ, р.п. Горки Ленинские, ул. Центральная, д. 1.

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