РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 фев. В микрорайоне Силикат городского округа Котельники выполнили капитальный ремонт здания магазина, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Фасад здания был частично разрушен, а стекла в окнах были разбиты.

«Совместно с профильными ведомствами, администрацией и собственником здания было принято решение о капитальном ремонте строения. Площадь объекта составляет порядка 1360 кв. м. В настоящее время работы по капитальному ремонту завершены, в том числе по приведению фасадов в надлежащий вид. Объект вновь функционирует как продуктовый магазин», – сказал министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

За 4 года на территории горокруга выявили 42 объекта незавершенного строительства, из которых 24 – это самострои. Устранили и привели в порядок 32 объекта.