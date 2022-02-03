РИАМО - 3 фев. В центре Москвы началась модернизация коллектора и диспетчерского пункта «Академика Сахарова». Обновление позволит увеличить срок эксплуатации коллектора на несколько десятков лет, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Сейчас комплекс обепспечивает 48 тыс. жителей одного из самых старых районов Москвы – Красносельского. С его помощью к ним поступает электричество, тепло и вода, кроме того, комплекс обеспечивает услуги связи. Модернизация обеспечит потребителей стабильной подачей энергоресурсов.

«Специалисты АО «Москоллектор» восстановят водонепроницаемость и гидроизоляцию стыков плит перекрытий и стеновых панелей, проведут герметизацию кабельных и трубных вводов и работы по усилению строительных конструкций коллектора, при необходимости восстановят разрушенный слой бетона», — рассказал руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов.

Он добавил, что уже имеющиеся кабельные металлоконструкции заменят на новые, которые были изготовлены с применением современного метода термодиффизионного оцинкования. Благодаря этому они будут лучше защищены от коррозии, а их срок эксплуатации увеличен.

Также модернизация коснется насосных станций, вентиляционного оборудования, рабочего и аварийного освещения. Чтобы обеспечить своевременное реагирование на нештатные ситуации, специалисты обновят системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией. Кроме того, в комплексе появятся новые датчики контроля температуры и затопления, а также волоконно-оптическая связь в коллекторе и диспетчерском пункте.

Благодаря тому, что комплекс находится под землей, реконструкцию можно будет провести без земляных работ, Значит инфраструктура города не будет нарушена, и жители и гости столицы не будут испытывать дискомфорт.

Коллектор «Академика Сахарова» начал работать в 1955 году. Его длина составляет 2 350 погонных метров.