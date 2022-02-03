РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. На территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» разыскивается уроженец города Магнитогорска Челябинской области Дмитрий Сухов, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина 1992 года рождения 16 декабря вышел из дома и до сих пор не вернулся. На вид ему от 25 до 30 лет. Приметы: рост – 185-190 см, худощавое телосложение, темные с сединой короткие волосы и карие глаза. Особые приметы: прыщи на лице.

Мужчина был одет в черную дутую куртку длиной до пояса, черную вязаную шапку, черный свитшот, черные или темно-серые джинсы и темно-синие кроссовки фирмы Tommy Hilfiger.

При себе имел телефон Xiaomi Redmi в черном чехле, паспорт и водительское удостоверение.

Если жители обладают информацией о местонахождении Сухова, необходимо звонить по телефонам: 8(495)554-93-94, 8(495)554-45-36 и 8(495)501-55-02.