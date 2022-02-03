РИАМО - 3 фев. Почва в Московском регионе не промерзла благодаря снежному покрову, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Теплая погода, облачная и снежная. Высота снега 46 сантиметров, но это не рекорд. Глубина промерзания почвы в январе. Почва не промерзла, так как снег предохраняет. Если бы снега не было, то глубина промерзания почвы была 67 сантиметров», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что эта зима хмурая, наблюдается высокое атмосферное давление.

На предстоящих выходных в Московской области и столице температура воздуха понизится до минус 15 градусов. Облачность и снег в Московском регионе сменит солнечная погода.