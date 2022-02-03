РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 фев. В подмосковном Домодедове заключили 25-тысячный договор по программе социальной газификации, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

Юбилейный договор в офисе соцгазификации в селе Ям заключила жительница деревни Голубино Юлия Лазарева.

«Посредством социальных сетей, а также из СМИ я узнала о том, что проводится данная программа - социальная газификация, по которой можно достаточно бюджетно, а также с минимальным количеством документов подключить газ», - сказала Лазарева

Заместитель начальника управления строительства администрации Домодедова Александр Фомин отметил, что в 2021 году к газу подключили 26 населенных пунктов.

«Планы на 2022 год - 75 населенных пунктов газифицировать. В первом квартале мы будем газифицировать 13 населенных пунктов. Примерные потенциалы газификации в этом году - 4600 наших домовладений», - сказал Фомин.

В офисе соцгазификации в селе Ям можно заключать договор социальной газификации, а также получить еще 11 комплексных услуг, среди которых регистрация объекта, присвоение адреса, применение понижающего коэффициента 0,7 за электричество, перерасчет за ТКО и другие.