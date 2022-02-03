РИАМО - 3 фев. Средняя температура в феврале в стране прогнозируется выше климатической нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Прогноз на февраль. На всей территории страны температура будет выше нормы, кроме Чукотки. Но это прогноз», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что предсказать, насколько выше нормы будет температура, нельзя.

«Но был повсеместно по России теплый январь. Настоящая температурная аномалия. Единственный регион, где нет перемен, это Чукотка», - уточнил синоптик.

По его словам, текущий февраль также не будет солнечным, но прогнозируется перебор по количеству осадков.

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