РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 фев. Несколько школ в Королеве эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании, сообщили «РИАМО в Королеве» в экстренных службах.

В экстренные службы поступило анонимное сообщение о нескольких школах Королева, в которых якобы заложено взрывное устройство. В городе эвакуировали гимназии №№5, 17, 18, 11, школы №№5, 10 и 8. Дети находятся вместе с учителями в безопасных местах. Родителям сообщили о том, где можно забрать детей.

В школах работают пожарные, кинологи, дежурят медики. В настоящий момент взрывных устройств не найдено. Пострадавших нет.