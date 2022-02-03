РИАМО - 3 фев. Выпускник и студентка 1-го Московского областного музыкального колледжа стали обладателями грантов президента России для лиц, показавших высокие достижения в сфере культуры и искусства. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Грантов удостоились студентка первого курса фортепианного отдела 1-го Московского областного музыкального колледжа Екатерина Смирнова и выпускник колледжа 2021 года, ныне студент оркестрового факультета Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова Евгений Семин.

Претендентами на получение грантов студенты стали после успешного выступления в 2021 году на Всероссийском конкурсе «Молодые дарования России». По итогам Семина наградили дипломом лауреата второй степени, а Смирнову – дипломом третьей степени.

Гранты для лиц, проявивших выдающиеся способности и показавших высокие достижения в сфере культуры и искусства, присуждается согласно указу президента России Владимира Путина, который был подписан в декабре 2015 года. Сумма гранта составляет 20 тыс. рублей ежемесячно.

Грант предоставляется на весь период обучения по программе подготовки специалистов среднего звена, программе бакалавриата, программе специалитета или программе магистратуры, при условии ежегодного подтверждения получателем гранта права на его получение.