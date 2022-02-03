РИАМО - 3 фев. В Москве завершился очередной этап реконструкции электродепо «Сокол». По итогам работ в отстойно-ремонтном корпусе депо появился новый комплекс мастерских с ремонтной зоной, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«В рамках очередного этапа реконструкции электродепо «Сокол» введен в эксплуатацию комплекс мастерских в отстойно-ремонтном корпусе с 7 канавами для стоянки и обслуживания поездов Замоскворецкой линии метро», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что общая площадь 3 этажей комплекса составила около 20 тыс. кв. м. На них разместят новейшее технологическое оборудование.

«Новое оборудование позволит осуществлять плановое ночное обслуживание, технический осмотр и оперативный ремонт подвижного состава метрополитена», – уточнил Бочкарев.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (холдинг является управляющей компанией по строительству новых линий и станций столичного метро) Юрия Кравцова, при реконструкции депо на данном этапе было уложено более 10 тыс. кубометров бетона, смонтировано более 120 км кабельно-проводниковой продукции, 6,5 тыс. м трубопроводов инженерных сетей и 3,5 тыс. м воздуховодов.

Кравцов отметил, что реконструкция объекта проходит в несколько этапов из-за того, что работы осложнены плотной городской застройкой и постоянным функционированием электродепо. Весной 2021 года строители сдали отстойно-ремонтный корпус с 15 канавами, после очередного этапа реконструкции добавились еще 7 – это позволит повысить мощность объекта в 1,5 раза.

Первый пусковой комплекс электродепо «Сокол» на Замоскворецкой линии столичного метро был открыт в апреле 2021 года. Само депо функционировало с 1938 года и нуждалось в масштабной реконструкции, поскольку за 80 лет работы здание и оборудование депо перестали отвечать современным стандартам Московского метрополитена.

Электродепо являются важной составляющей развития сети метрополитена. Они обеспечивают бесперебойную работу действующих и новых линий Мосметро. С 2011 года в столице построено и реконструировано 11 депо.