РИАМО - 3 фев. Московская область стала одним из 12 пилотных регионов РФ, где внедряется новая система работы с инвесторами. Подмосковье готово поделится опытом с другими субъектами страны, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки области.

Первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов провел совещание с представителями регионов, которые планируют внедрять новый инвестиционный стандарт в текущем году.

Белоусов отметил, что внедрение и соответствие новому региональному инвестиционному стандарту в стране будет входным билетом для получения поддержки по линии инвестиционного налогового вычета и другим мерам содействия инвестдеятельности субъектов РФ.

С помощью этого стандарта в стране планируется поднять все регионы до одинаково высокого уровня в работе с инвесторами. Оценивать качество данной работы будут деловые объединения на местах.

«На сегодняшний день в области разработаны все 5 элементов регионального инвестиционного стандарта, и мы готовы поделиться опытом внедрения новых практик работы по привлечению инвесторов с коллегами из других субъектов», – отметил в ходе совещания зампред правительства области Вячеслав Духин.

В регионе утверждена инвестиционная декларация, создан инвесткомитет. В области с 2019 года работает Агентство инвестиционного развития, оно участвует в сопровождении проектов на всем пути.

Еще одним элементом нового инвестстандарта в Московской области стала инвесткарта региона. Кроме того, в Подмосковье подходит к концу разработка свода инвестправил, их планируется утвердить в марте.

«Внедрение нового инвестстандарта позволило нам систематизировать и упорядочить работу с инвесторами, что уже отразилось на процессах реализации проектов в регионе. В частности, срок этапа строительства нового объекта, от получения градостроительного плана земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, уже сокращен с 3 лет до 1 года», – уточнила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

По ее словам, на сегодняшний день в регионе внедряются комплексные услуги, например, получение техусловий на подключение объекта сразу ко всем сетям через одну заявку.

«В рамках работы по новому инвестстандарту практически все реализуемые в области проекты находятся на индивидуальном сопровождении Мининвеста, еще более 1300 инвестзаявок сейчас находятся в обработке», – отметила Зиновьева.

Новый инвестстандарт на примере Московской области и других пилотных регионов РФ показывает свою эффективность. В текущем году к единой системе поддержки новых инвестпроектов планируется подключить 30 субъектов страны, а до конца 2024 года – все остальные регионы.