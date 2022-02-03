РИАМО - 3 фев. Режиссер и сценарист Виктор Мережко был очень принципиальным человеком, верным в дружбе и творчестве, замечательным сценаристом, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

В четверг в Центральном доме кинематографистов в Москве прошла церемония прощания с Мережко. Гроб с его телом вынесли из здания под громкие аплодисменты. Проститься с Мережко пришли его поклонники, коллеги, друзья и знакомые.

«Он и сценарист, и режиссер, и играл даже. Очень принципиальный человек. Со многим не соглашался, с тем, что происходит сегодня в творчестве, в искусстве. Переехал в Питер, преподавал. Очень цельный человек, человек верный в дружбе и верный в творчестве, в искусстве, своей семье верный. Жене, которую обожал при том, что был достаточно заметным мужчиной, которого любили женщины», — сказал Герасимов.

Герасимов отметил, что для него не стало в первую очередь друга. Герасимов также назвал Мережко замечательным сценаристом.

«Моментов в жизни было много, но во всех этих моментах он вел себя как настоящий мужчина, как настоящий друг», - рассказал Герасимов.

Режиссер Вера Токарева также поделилась воспоминаниями о Викторе Мережко.

«Он всегда жил сегодняшним днем. Он был замечательным не только художником в высоком смысле этого слова, но он был еще замечательным организатором кинопроизводства, он знал всю эту кухню досконально. Ну и, конечно, он был очень славный дядька, он очень был славный человек», - отметила Токарева.

Мережко — советский и российский сценарист, драматург, кинорежиссер, актер, писатель, телеведущий. Он скончался 30 января в возрасте 84 лет, причиной смерти названы осложнения после коронавируса.

Режиссер стал популярным благодаря фильмам «Трясина», «Уходя — уходи», «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Вас ожидает гражданка Никанорова» и другим. Всего по его сценариям снято более полусотни кинолент.