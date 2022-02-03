РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 фев. Жители Щелкова теперь могут записаться к врачу с помощью чат-бота в Telegram, новый чат-бот мгновенно обрабатывает запросы пользователей и оперативно передает данные пациента в поликлинику, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Бот позволяет в любое время получить необходимую информацию о записи на прием или вакцинацию, уточнить параметры записи. Для общения с ботом никаких дополнительных приложений, кроме мессенджера Telegram, устанавливать не требуется.

Чтобы начать пользоваться ботом, нужно перейти по ссылке, нажать на кнопку «Запустить», принять согласие на обработку персональных данных. Цифровой помощник Денис предложит несколько опций на выбор: запись на прием, вызов врача на дом, запись на вакцинацию.

Для записи к врачу следует указать свои контактные данные, серию и номер полиса ОМС. Важно, чтобы пациент был прикреплен к поликлинике в Московской области. Робот проверит информацию, и после этого в чате появится возможность выбрать удобное время записи к интересующему специалисту.