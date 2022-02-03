РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. В Подольске определили победителей и призеров универсиады по стритболу среди студентов среднего профессионального и высшего образования, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В ДК «Октябрь» 2 февраля прошла универсиада студентов учреждений среднего профессионального и высшего образования городского округа Подольск. Соревнования проходили среди девушек и юношей.

Так, победу среди девушек одержала команда МОКИТ, серебро завоевал Подольский колледж им. Никулина (СП-2), бронзу - ПССИ. Среди юношей также победила команда колледжа МОКИТ, серебро - у Подольского колледжа им. Никулина (СП-3), бронза - у Подольского колледжа им. Никулина (СП-4).