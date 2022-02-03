РИАМО - 3 фев. Прокуратура Московской области организовала проверку после сообщений о том, что на пожилую жительницу городского округа Долгопрудный упал потолок в квартире, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что из-за протекающей крыши потолок обрушился на голову пожилой женщины в одном из многоэтажных жилых домов подмосковного Долгопрудного. Кроме того, вода стала заливать квартиру пенсионерки.

Сотрудники прокуратуры, а также представители управляющей компании и территориального отдела Госжилинспекции Подмосковья выехали на место происшествия.

Специалисты проверят, как соблюдались требования федерального законодательства ответственными лицами. В частности, будут оценены содержание и ремонт общего имущества собственников многоквартирного дома.

Ход проверки поставлен на контроль прокуратуры. По ее результатам ведомство примет меры реагирования.