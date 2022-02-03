РИАМО - 3 фев. В России за минувшие сутки более чем на 3% выросла госпитализация пациентов с диагностированным коронавирусом по сравнению с предыдущим днем, следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в стране было доставлено в больницы 17 792 Covid-пациента. Также было выявлено рекордное за сутки количество случаев заражения – 155 768. По данным на 2 февраля, в стране госпитализировали 17 201 пациента с инфекцией за сутки.

Генеральная прокуратура страны ранее организовала проверку обоснованности цен на ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию из-за подорожания такого вида тестирования. Проверки состоятся в частных лабораториях и аптеках.

Ранее в РФ выявили новый подвид омикрон‑штамма Covid-19 - BA.2. Впервые его обнаружили в Алжире, а в Дании он уже стал доминирующим.

В стране наблюдается всплеск заражений коронавирусной инфекцией, при этом порядка десятой части всех заболевших – несовершеннолетние.

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