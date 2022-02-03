РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 фев. Пожар потушили в хозяйственной постройке, расположенной на Реутовской улице Балашихи, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В четверг в 10:18 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозпостройке по адресу: городской округ Балашиха, улица Реутовская, за домом 15.

В 11:29 были ликвидированы последствия пожара. К тушению возгорания привлекли 3 единицы техники и 11 человек.

Информации о пострадавших нет.