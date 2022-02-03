РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. В микрорайоне Кузнечики Подольска двое приезжих мужчин пытались украсть алкоголь в сетевом магазине, а потом устроили драку, их доставили в полицию, сообщили «РИАМО в Подольске» в пресс-службе УМВД России по городскому округу Подольск.

30 января в дежурную часть УМВД России по Подольску поступило сообщение о том, что в одном из магазинов на улице Академика Доллежаля избили двоих мужчин.

Сотрудники полиции во время выезда установили, что двое жителей Астраханской области 1992 и 1993 г. р. в состоянии алкогольного опьянения пытались похитить бутылку спиртосодержащей продукции. Их остановили сотрудники охраны, с которыми у нарушителей возник словесный конфликт. Через некоторое время нарушители порядка стали конфликтовать между собой и причинили друг другу телесные повреждения.

Мужчин доставили в отдел полиции и составили на них протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. За мелкое хулиганство предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1000 рублей.