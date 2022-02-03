РИАМО - 3 фев. Гражданская панихида по режиссеру и сценаристу Виктору Мережко закончилась в Москве, гроб с его телом вынесли из здания Центрального дома кинематографистов под громкие аплодисменты, передает корреспондент РИАМО.

На улице собрались поклонники творчества продюсера, его коллеги, друзья и знакомые. Продолжительные аплодисменты не смолкали до тех пор, пока катафалк с телом Мережко не отъехал от здания Центрального дома кинематографистов.

Режиссера похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

Мережко — советский и российский сценарист, драматург, кинорежиссер, актер, писатель, телеведущий. Он скончался 30 января в возрасте 84 лет, причиной смерти названы осложнения после коронавируса.

Режиссер стал популярным в народе благодаря фильмам «Трясина», «Уходя — уходи», «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Вас ожидает гражданка Никанорова» и другим. Всего по его сценариям снято более полусотни кинолент.