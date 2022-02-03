РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 фев. Крыши домов очищают от снега и наледи в Балашихе, к работам привлекают и альпинистов, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

72 бригады, в каждой из которых работают по 2-3 человека, в первую очередь убирают скатные кровли вдоль основных улиц, пешеходных дорог, подъездов городского округа.

Зачистку от сосулек и снега проводят ежедневно. На домах с плоскими крышами снежные шапки счищают лопатами. К работам привлекают альпинистов.

О предстоящих работах жителей домов предупреждают заранее, просят временно убирать автомобили. Оповещения вывешиваются на дверях подъездов. Опасные места для избежания несчастных случаев огораживают лентой. Один из специалистов в это время обеспечивает безопасность внизу.

За безопасность отвечают управляющие организации.

По вопросам очистки кровли жители могут обратиться в свою УК. В случае невыполнения ей работ необходимо обращаться в контролирующие органы — Госжилинспекцию, Госадмтехнадзор и управление ЖКХ администрации Балашихи.