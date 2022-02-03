РИАМО - 3 фев. Строители приступили к разработке котлована нового здания физико-математического лицея в Сергиевом Посаде, объект планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

По проекту, трехэтажное здание лицея будет состоять из нескольких функциональных блоков-модулей. В центре будет актовый зал на 300 мест с эстрадой, библиотечно-информационный центр с фондом открытого хранения и читальным залом на 300 мест, медицинский блок и столовая.

Лицей будет построен на улице Хотьковская в рамках госпрограммы Подмосковья за счет средств бюджета. Общая площадь здания составит около 14,2 тыс. кв. м.

«В настоящее время на площадке начались работы по выемке грунта котлована. Работы в графике», – сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.