РИАМО (РЕУТОВ) - 3 фев. Штат Центральной городской клинической больницы и поликлиник городского округа Реутов в 2021 году пополнили 19 новых специалистов, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Вопросы доступности медицинской помощи волнуют наших жителей в первую очередь. Именно поэтому в Реутове действует программа привлечения на работу достойных специалистов, они обеспечиваются служебным жильем или получают компенсационные выплаты на аренду квартир. В 2021 году было привлечено 19 врачей, жилье предоставлено пяти медикам», – сказал Каторов.

Он отметил, что в Реутове также решается вопрос материального и технического обеспечения системы здравоохранения, приобретается современное оборудование, проводится обновление и ремонт помещений.

«При поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева полностью обновлен автопарк скорой помощи. Реутовская подстанция получила в 2021 году восемь машин, также провели капитальный ремонт зданий скорой помощи на Юбилейном проспекте, 54 и Ленина, 2А», - сказал Каторов.

Важнейшей задачей, по его словам, стала ликвидация дефицита поликлинических мощностей. Если в начале 2021 года поликлиники были готовы принять до тысячи посетителей ежедневно, с вводом новой поликлиники в 10 микрорайоне доступный резерв увеличился до 1,75 тыс. пациентов.

«В 2022 мы достроим пристройку на 250 посещений в смену к поликлинике №1 на улице Гагарина. После ввода пристройки итоговая мощность в целом по городу составит две тысячи посещений в смену», - резюмировал Каторов.

Важным событием 2021 года в Реутове также стало открытие собственной лаборатории для проведения ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Максимальная мощность новой лаборатории составляет 400 тестов в сутки.