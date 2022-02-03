РИАМО - 3 фев. В Московской области за минувшие сутки выздоровели от коронавируса еще 3675 пациентов. С начала пандемии в регионе справились с заболеванием 637 594 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в Подмосковье зафиксировали 8721 случай коронавирусной инфекции, 36 пациентов с подтвержденным заболеванием умерли. С начала пандемии в регионе было выявлено 791 268 случаев заболевания, жертвами Covid-19 стали 13 435 человек.

Также за сутки в Московской области госпитализировали 879 Covid-пациентов.

Более 100 тыс. человек, у которых подтвердился коронавирус, проходят лечение дома. В то же время 50% всего коечного фонда для заболевших Covid-19 в регионе свободно.

Профессор центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн предупредил о риске повторного заражения омикроном. Вновь заболеть этим штаммом коронавируса могут даже те, кто ранее уже перенес заболевание этой мутацией.