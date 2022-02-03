РИАМО - 3 фев. За минувшие сутки в Подмосковье было выявлено 8721 случай Covid-19, всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 791 298 случаев заражения, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в Подмосковье составляет 74,4%. Примерно половина всех коек для пациентов с подтвержденным коронавирусом свободны в больницах Московской области.

В регионе стала возможна запись к врачу с помощью чат-бота в Telegram. Для этого необходимо найти бота в поиске в мессенджере под именем «Денис Цифровой помощник КЦ МО».

Вакцинация остается наиболее эффективной защитой от тяжелого протекания заболевания и опасных последствий заражения коронавирусом. Привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.