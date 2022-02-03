РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 фев. Ранее судимую жительницу подмосковной Балашихи подозревают в краже ноутбука у своего знакомого, она призналась в совершении преступления, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 45-летнего местного жителя. Он сообщил, что неизвестный похитил ноутбук из квартиры на Северном проезде. Сумма ущерба составила 29 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержана ранее судимая 44-летняя местная жительница, которая дала признательные показания. Подозреваемая совершила кражу, находясь в гостях у заявителя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.