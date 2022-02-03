РИАМО - 3 фев. Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции за сутки 12 359 человек, всего в мегаполисе болезнь победили 1 994 160 пациентов, сообщает московский оперштаб.

За сутки в городе зафиксировали 26 904 случая заболевания, госпитализировали 1622 Covid-пациента, что составляет 6% от общего числа выявленных случаев. На ИВЛ в столичных больницах находятся 560 заболевших.

Также за сутки в Москве скончались 76 пациентов с диагностированным Covid-19. С начала пандемии умерли 39 192 заболевших.

Всего в мегаполисе за время пандемии было выявлено 2 429 572 случая коронавируса.

Ранее мэр города Сергей Собянин предположил, что столица может выйти на плато по заболеваемости Covid-19 на текущей неделе.