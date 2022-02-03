РИАМО - 3 фев. В России за прошедшие сутки скончались 667 человек с Covid-19, с начала пандемии в стране умерли 333 357 человек с диагностированной коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего пациентов с выявленным коронавирусом скончалось за сутки в Москве (76), Санкт-Петербурге (56), Подмосковье (36) и Нижегородской области (20).

За сутки в РФ выявили 155 768 новых случаев Covid-19, выздоровели 53 724 человека. Количество госпитализированных пациентов составило 17 792 человека. С начала пандемии в стране зафиксировали 12 284 564 случая заражения коронавирусом, вылечились от инфекции 10 390 732 человека.

В России порядка 400 млн рублей выделят на исследование штаммов коронавируса. Средства также будут направлены на покупку реагентов и расходных материалов, которые требуются для определения штамма омикрон.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что порядка 80% Covid-пациентов в Москве и Санкт-Петербурге заражены именно омикрон-штаммом.