РИАМО - 3 фев. За минувшие сутки в Москве подтвердили 26 904 новых случая коронавируса, с начала пандемии в городе зафиксировали 2 429 572 случая заражения, сообщает столичный оперштаб.

Лучшим способом защиты от Covid-19 является вакцинация. Бесплатную прививку можно сделать в городских поликлиниках и выездных пунктах в популярных общественных местах мегаполиса.

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко ранее отметил, что в Москве выстроили эффективную систему борьбы с коронавирусной инфекцией.

Мэр города Сергей Собянин заявил, что за прошлую неделю заболеваемость Covid-19 в мегаполисе выросла на 70%. А еще 40% увеличилось количество число госпитализаций Covid-пациентов.