РИАМО - 3 фев. В России выявили еще 155 768 случаев заражения коронавирусом, что является новым суточным рекордом. Общее число зарегистрированных случаев заболевания составляет 12 284 564, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне в стране было зафиксировано 141 883 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что на территории РФ впервые выявили случаи заражения новым подвидом омикрон-штамма коронавируса - BA.2.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от Covid-19. Прививку можно сделать в поликлиниках и популярных общественных местах.

Ранее профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщал, что штамм омикрон обладает большей заразностью, чем иные мутации коронавируса, поэтому подхватить его может даже переболевший человек.

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