РИАМО - 3 фев. В отношении мужчины, который сделал ложное сообщение о заложенных в столичном аэропорту Шереметьево взрывных устройствах, возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

1 февраля пассажир в ожидании рейса до Петропавловска-Камчатского в кафе распивал алкоголь, а затем стал вести себя неадекватно и нарушать общественный порядок. Его доставили в дежурную часть линейного подразделения в аэропорту. Там хулиган со своего телефона позвонил в кол-центр Шереметьева и сказал, что в самолетах заложены взрывные устройства.

После сообщения об угрозе взрыва в аэропорту усилили меры безопасности, на работу Шереметьева данное сообщение не повлияло. При проверке опасных предметов не нашли.

Медосвидетельствование установило у пассажира алкогольное опьянение. Свое неадекватное поведение мужчина объяснил желанием привлечь внимание.

На хулигана был составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», а также в отношении него возбудили дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.