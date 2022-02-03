РИАМО - 3 фев. В социальных сетях житель Одинцовского городского округа выставил на продажу антикварные часы Patek Philippe. Аксессуар изготовлен с применением платины, сапфиров и бриллиантов. Пост о продаже часов размещен в «Объявлениях ВКонтакте».

Продавец утверждает, что раритет был изготовлен в Швейцарии в 1925-1930-х годах. Он предназначался для норвежского профессора Эббе Херцберга. Часы на цепочке имеют ширину 45 мм.

Стоимость своего товара владелец определил в 1 млн рублей.

Подобные часы были проданы на онлайн-аукционе Sotheby's за 113 тыс. гонконгских долларов, или 1,1 млн рублей. Начальная цена аксессуара составляла от 70 тыс. до 90 тыс. гонконгских долларов.

Компания Patek Philippe основана в Женеве в 1839 году эмигрантом-поляком Антонием Патеком и Франсуа Чапеком. Часы этой марки — одни из самых дорогих серийных часов в мире.