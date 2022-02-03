РИАМО - 3 фев. Красногорский филиал Музея Победы 3 февраля организует онлайн-трансляцию новой музейной образовательной программы о фронтовиках-олимпийцах «Победители 45 — Олимпионики 52», сообщает пресс-служба музея.

Накануне церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр в музее вспомнят о спортивном триумфе советской сборной — «команды фронтовиков» — 70 лет назад на XV Летних Олимпийских играх.

Подключиться к прямому эфиру могут все желающие на YouTube-канале филиала. Начало в 15:30.

Во время интерактивного рассказа пользователи услышат подлинные истории о бывших узниках концлагерей, принесших стране олимпийские медали — тяжелоатлете Иване Удодове, борце Якове Пункине и гимнасте Викторе Чукарине. Сотрудники Красногорского филиала Музея Победы и представители спорткомитета Красногорска познакомят с историей зарождения Олимпийских игр, напомнят о том, кто стал первым победителем марафонского забега и кто из советских спортсменов завоевал золото в «железной игре».

В программе ответят не только на эти вопросы, но и напомнят об общем наследии, в котором заключается источник силы и вдохновения для подрастающего поколения.

XV Летние Олимпийские игры 1952 года вошли в олимпийскую историю как игры, на которых впервые выступила команда СССР. Советские спортсмены стали триумфаторами Игр. Позднее первую олимпийскую сборную СССР назовут «командой фронтовиков». Многие воевали на фронте, пережили блокаду, выступали после тяжелых ранений, а некоторые прошли концлагеря.