РИАМО - 3 фев. Определен подрядчик для строительства учебной пристройки к гимназии №14 на бульваре Маршала Крылова в Одинцовском округе. По результатам аукциона контракт на проведение работ был заключен с ООО «Инвестиционно-строительная компания «Родина», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Новый корпус будет рассчитан на 500 мест. Его открытие позволит разгрузить существующее здание школы. Завершить строительство планируется в следующем году», - отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

В будущем 4-этажном здании учебного корпуса расположатся просторные классы, лаборатории, мастерские, методические кабинеты, актовый и спортивный залы, библиотека с медиатекой, а также необходимые административные помещения.

На прилегающей территории оборудуют новый стадион с беговыми дорожками, площадками для игровых видов спорта, а также места для отдыха и общешкольных мероприятий. В рамках проекта также предусмотрены работы по комплексному благоустройству и озеленению территории.

Пристройка к гимназии будет возведена в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».