РИАМО - 3 фев. Пожарным сообщили о возгорании в нежилом здании в Солнечногорске по адресу: поселок Менделеево, дом №28, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

По данным открытых источников, там находится продуктовый магазин и кафе.

Для тушения привлекли 6 единиц техники и 18 человек.

При пожаре следует сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В случае необходимости надо обращаться в Главное управление МЧС России по телефону доверия 8(498)505-41-70, а также по телефону спасения - 112.