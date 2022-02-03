РИАМО - 3 фев. В Лефортовский суд Москвы поступило новое дело в отношении Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов - ред.), его обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду, сообщает РИА Новости.

Дело о мошенничестве возбудили больше года назад. Оно касается похищения и траты на личные цели свыше 350 млн руб, пожертвованных «Фонду борьбы с коррупцией» (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент — ред).

Второй эпизод касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. По итогам процесса Навальному был вынесен штраф в размере 850 тыс. рублей.

Дело уже зарегистрировано, однако дата начала его рассмотрения пока неизвестна.

Ранее сведения о блогере Алексее Навальном появились в реестре террористов и экстремистов на официальном сайте Росфинмониторинга.