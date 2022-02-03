РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. В микрорайоне Климовск Подольска отключили отопление в 10 домах, школе и храме из-за ремонта трубопровода, сообщили в теруправлении администрации округа.

Ремонтные работы проводят на трубопроводе дома №10 на улице Первомайской. В четверг с 9:00 отключили отопление по следующим адресам: Циолковского, 27А, 27Б, Южный поселок, 11, 12, 27, 28, 29, 30, 35, 29А (филиал школы ОВЗ), Симферопольская, 43 (храм).

Коммунальную услугу возобновят после окончания работ.