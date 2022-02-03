РИАМО - 3 фев. Специалисты «Мосгаза» запустили навык в голосовом помощнике «Алиса» от компании «Яндекс». С его помощью жители Москвы смогут получить информацию о техобслуживании своего газового оборудования, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Пользователи голосового помощника смогут узнать дату техобслуживания газового оборудования, порядок действий при обнаружении запаха газа, а также как отличить настоящего сотрудника газовой службы от мошенника.

Подключить навык к «Алисе» можно на смартфоне, компьютере, «Яндекс. Станции», умной колонке, в картах и навигаторе. Если голосовой помощник еще не подключен, можно установить браузер или приложение «Яндекс».

Для запроса информации от Мосгаза необходимо, обратившись к голосовому помощнику, произнести: «Алиса, запусти навык Мосгаза» или «Алиса, узнай у Мосгаза дату технического обслуживания». Помощник переведет пользователя в электронную приемную, где будет дан ответ на заданный вопрос.