РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 фев. Глава подмосковного Королева Игорь Трифонов проверил работу водоочистной станции в Самаровке.

Ежедневно здесь обрабатывают питьевую воду в 7 этапов.

«Здесь все продумано. Станция сконструирована так, что энергию на подъем воды тратят только один раз. Дальше она сама спускается по этапам очистки», - написал Трифонов в своем Instagram-аккаунте.

Сначала вода проходит через специальную металлическую сетку и систему обеззараживания, а затем отстаивается и повторно фильтруется. На завершающем этапе проходит проверка в лаборатории.

По словам экспертов, содержание железа в воде Королева низкое, а показатели жесткости не превышают норму.