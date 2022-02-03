РИАМО - 3 фев. В столице началась гражданская панихида по режиссеру, драматургу и сценаристу Виктору Мережко, передает корреспондент РИАМО.

Церемония прощания проходит в большом зале Центрального дома кинематографистов. Друзья, коллеги, родственники и поклонники Мережко возлагают цветы к гробу с его телом.

Собравшиеся вспоминают о своей совместной работе и дружбе с режиссером.

Мережко ушел из жизни 30 января в возрасте 84 лет. Причиной смерти известного сценариста стало осложнение после перенесенного коронавируса.

По сценариям Мережко было снято 50 фильмов и 12 мультфильмов, среди них «Родня», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Кавказская рулетка», «Красная комната», «Входя в дом, оглянись».

Также Мережко стал автором более 15 пьес, которые ставились во многих театрах. Некоторые из них продолжают идти на современной сцене.