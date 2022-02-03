РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. В новых микрорайонах городского округа Люберцы из-за большого количества припаркованных автомобилей возникают трудности в уборке снега, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Есть проблема именно в новых микрорайонах, потому что все запарковано. Жители говорят, <...> что нужно парковки тоже очищать. А их техникой не очистить, потому что машина на машине. В данном случае можно очистить только вручную. <...> Зимой у практичного автомобилиста всегда будет небольшая лопатка в багажнике. <...> Если ты где-то запарковался и ночью пошел снег, то вышел, взял лопатку — ради спорта или вместо зарядки покидал снег и получил удовольствие», — сказал Ружицкий.

Он добавил, что во время сильных снегопадов к уборке территорий дополнительно привлекают 300 человек.

Совместно с управляющей компанией «Содействие» и сотрудниками администрации Ружицкий проверил ход работ по очистке снега и наледи в микрорайоне Птицефабрика.

По словам заместителя генерального директора УК «Содействие» Сергея Носа, уборку территорий проводят ежедневно. В обслуживании находятся 333 многоквартирных дома.

«Сегодня проводится уборка территорий в микрорайоне Птицефабрика в зоне обслуживания управляющей компании — это детские площадки, спортивные площадки, а также входные группы, также идет удаление наледи с кровли», — сказал Нос.

В содержании территорий задействовано порядка 160 сотрудников и 22 единицы техники, также порядка 30 альпинистов для удаления наледи с крыш.

«Обращения жителей поступают ежедневно. Связываемся с каждым заявителем по каждой жалобе. Выходим, инспектируем, обследуем, передаем в работу. Стараемся в максимально сжатые сроки все обращения закрывать — это сутки или 1,5, если требуются дополнительные средства», — добавил Нос.