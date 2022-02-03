РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире жилого дома в деревне Докукино подмосковного Подольска, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В оперативно-дежурную смену в четверг в 05:09 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: д. Докукино, СНТ «Эксплуатационник», д. 14.

Огнеборцы округа ликвидировали возгорание в 05:50, пострадавших нет.

К тушению огня привлекли 4 единицы техники и 15 человек.